İtalya'da hayat durdu! Ulaşım, eğitim ve sağlıkta genel grev

İtalya'da sendikaların çağrısıyla güvencesiz istihdam, savaş politikaları, silahlanmaya ayrılan bütçeler ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırılarına tepki amacıyla 24 saatlik genel grev başlatıldı.

Kamu ve özel sektörü kapsayan grev sebebiyle pek çok okulda eğitim ve öğretime ara verilirken sağlık sektöründe de acil vakalar hariç iş yavaşlatmaya gidildi.

Ulaşım sektöründe de demir ve hava yollarında bazı sefer iptalleri kaydedildi.

Ulusal Sivil Havacılık Kurumu, ülke genelindeki grev sebebiyle Venedik, Floransa, Katanya, Napoli, Olbia, Milano Malpensa havalimanlarından bugün yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Başkentin merkez tren garı Termini'deki bazı seferlerde grev sebebiyle iptal ya da çoğunlukla gecikme yaşandı.

Roma'da toplu taşıma sektöründe çalışanların greve katılması nedeniyle başkentteki bazı otobüs, tramvay ve metro hatlarında sefer sayıları azaltıldı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da benzer durum yaşandı.

Milano'da ayrıca grev sebebiyle protesto yürüyüşü düzenlendi. Bazı sendikaların da destek verdiği yürüyüşte Filistin bayrakları açılırken düşük maaşlar, silahlanmaya daha fazla kaynak ayrılması ve İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi.

Yürüyüşte sık sık "Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

