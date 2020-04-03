IHA 03 Nisan 2020 Cuma 12:02 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:11

İtalya, Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüs nedeniyle en çok can kaybı yaşayan ülke konumundayken bu kez gelen bir cinayet haberiyle sarsıldı. Sicilya bölgesi Messina kentindeki bir hastanede hemşirelik yapan 28 yaşındaki Antonoi De Pace adlı bir erkek, aynı hastanede görev yapan doktor kız arkadaşı Lorena Quaranta’yı kendisine korona virüsü bulaştırdığı gerekçesiyle boğarak öldürdü.

"Bana koronavirüsü bulaştırdı"

Korona virüsüyle mücadele eden ve hastanede görev yapan doktor kız arkadaşını öldüren Pace, cinayetin ardından polisi aradı. 27 yaşındaki Quaranta’nın cansız bedenini evde bulan polis, Pace’in de bileğinde kesikler olduğunu ve intihar etmeye çalıştığını ifade etti. Yapılan incelemelerin ardından Pace ve öldürdüğü doktor kız arkadaşı Quaranta, görev yaptıkları hastaneye götürüldü. Meslektaşları tarafından yapılan testler sonucu ikisinde de korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.

Savcıya ifade veren Pace, "Onu bana korona virüsü bulaştırdığı için öldürdüm" şeklinde konuştu.

Öte yandan Avrupa’da virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya’da ölü sayısı 13 bin 95, vaka sayısı ise 115 bin 242 olarak açıklandı.