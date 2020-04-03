İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7027
  • EURO
    7,2424
  • ALTIN
    347.704
  • BIST100
    89335.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da kan donduran olay! Hemşire kendisine koronavirüs bulaştırdığını öne sürdüğü doktor arkadaşını öldürdü
Dünya

İtalya'da kan donduran olay! Hemşire kendisine koronavirüs bulaştırdığını öne sürdüğü doktor arkadaşını öldürdü

İtalya'da Antonio De Pace adlı erkek bir hemşire, doktorluk yapan kız arkadaşı Lorena Quaranta'yı kendisine korona virüsü bulaştırdığını öne sürerek öldürdü.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 12:02 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:11
ABONE OL

İtalya, Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüs nedeniyle en çok can kaybı yaşayan ülke konumundayken bu kez gelen bir cinayet haberiyle sarsıldı. Sicilya bölgesi Messina kentindeki bir hastanede hemşirelik yapan 28 yaşındaki Antonoi De Pace adlı bir erkek, aynı hastanede görev yapan doktor kız arkadaşı Lorena Quaranta’yı kendisine korona virüsü bulaştırdığı gerekçesiyle boğarak öldürdü.

"Bana koronavirüsü bulaştırdı"

Korona virüsüyle mücadele eden ve hastanede görev yapan doktor kız arkadaşını öldüren Pace, cinayetin ardından polisi aradı. 27 yaşındaki Quaranta’nın cansız bedenini evde bulan polis, Pace’in de bileğinde kesikler olduğunu ve intihar etmeye çalıştığını ifade etti. Yapılan incelemelerin ardından Pace ve öldürdüğü doktor kız arkadaşı Quaranta, görev yaptıkları hastaneye götürüldü. Meslektaşları tarafından yapılan testler sonucu ikisinde de korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.

Savcıya ifade veren Pace, "Onu bana korona virüsü bulaştırdığı için öldürdüm" şeklinde konuştu.

Öte yandan Avrupa’da virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya’da ölü sayısı 13 bin 95, vaka sayısı ise 115 bin 242 olarak açıklandı.

En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'
Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler

İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi
İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi

İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.