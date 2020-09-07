İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Eylül 2020 Pazartesi / 19 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4632
  • EURO
    8,8219
  • ALTIN
    462.727
  • BIST100
    1096.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'da koronavirüs vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Dünya

İtalya'da koronavirüs vaka sayılarında düşüş devam ediyor

İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1108 yeni vaka açıkladı.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 19:30 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 19:30
ABONE OL

Sağlık Bakanlığının paylaştığı veriler, son dönemde 4 Eylül'de 1733 ile zirve yapan günlük vaka sayısında düşüş trendinin üst üste üçüncü günde de devam ettiğini gösterdi.

Son 24 saatte açıklanan 1108 vakayla ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 278 bin 784 oldu.

Son haftalarda yeni vaka sayılarındaki artışın etkisiyle aktif Kovid-19 hasta sayısı 32 bin 993’e çıktı.

İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 artarak 35 bin 553 oldu.

Bu arada, Kovid-19 tanısı konulan ve Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde tedavi gören eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Ülkenin kuzeyindeki özerk yönetim Alto-Adige bölgesinde eğitim öğretim yılı başladı. Yaklaşık 92 bin öğrenci 6 ay aradan sonra alınan önlemler eşliğinde okula geri döndü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.