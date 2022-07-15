İtalya'da kuraklık: Tarım sektörü zorlanıyor

İtalya'da bu yıl yağışların düşük seyretmesi ve yaz sıcaklarının da mayıs ortasından itibaren etkili olmasıyla baş gösteren kuraklık, ülkenin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Kuraklığın en çok vurduğu yer olan ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde durum endişe verici boyutta.

Ülkenin en büyük ve en uzun nehri Po'nun su seviyesindeki düşüklük, tarımsal üretim üzerindeki etkilerini göstermeye başlamış durumda.

İtalya Ziraatçiler Derneğinin (Coldiretti) tahminlerine göre, Po Nehri'ndeki kuraklık, tarımsal üretimde 3 milyar avroluk zarara yol açacak. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de bölgede tarımsal üretim yapanlar.

Çiftçi Gigi Tacchini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milano'nun 50 kilometre güneyinde Santa Cristina ve Bissone'deki tarlalarında su sıkıntısı çektiğini söyledi.

Tacchini, soya ekimi yaptığı arazisindeki sıkıntıyı göstererek, "Bu soyaların boyu daha yüksek olmalı normalde ve sulamak da gerekiyor ama bugün suyumuz yok dolayısıyla acı verici bir tablo ile karşı karşıyayız. Sulamaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Benzer bir durumun mısırda da yaşadığını dile getiren Tacchini, "Burayı da sadece bir kere sulayabildik. Normalde diğer yıllarda olduğu gibi bu mısır koçanlarının boyu 3-4 metreyi bulması gerekirdi ama boyu 1-1,5 metre civarında. Bir kere sulanabildiği için toprakta çatlaklar oluşuyor normalde 3-4 kez en az sulanıyor." diye konuştu.

Tacchini, pirinç ürettiği arazisinde de durumun farklı olmadığına dikkati çekerek, "Pirinç alanını ise 15 gün önce tamamen bıraktık çünkü suyumuz yok sulamaya. Bitkiler ölmek üzere. Su yok, pirinç ekimi de ölmek üzere. Bu yılki pirinç üretimim önceki yıllara nazaran yüzde 30 ila 40 az olacak. Sulamaya bağlı olarak üretim de azaldı." ifadelerini kullandı.

- "SICAK HAVA VE YAĞIŞSIZLIK, TEMMUZ VE AĞUSTOSUN İLK YARISINA KADAR SÜRECEK"

Lombardiya Bölgesi Çevre Koruma Ajansı Arpa'nın Başkanı Stefano Cecchin de tahminlerine göre, durumun yüksek sıcaklıklar ve yağışların az olmaması sebebiyle değişmekten çok uzak olduğunu belirtti.

Bölgelerindeki su kaynaklarının seviyelerine ilişkin bilgi veren Cecchin, "Maggiore Gölü'nde su seviyesi yüzde 30-40 dolaylarında. Garda Gölü yüzde 48 seviyesinde. Po'nun su seviyesinde ciddi azalma söz konusu. Ne yazık ki seviye yüzde 5 ile 10 arasında." dedi.

Temmuz için çok fazla bir beklentilerinin olmadığını vurgulayan Cecchin, içinde bulundukları haftanın en sıcak ve en az yağış alınan haftalardan biri olacağını söyledi.

Cecchin, "Bu sıcak hava ve yağışsızlık, tüm temmuz ve ağustosun ilk yarısına kadar sürecek. Tüm istatistiksel verilerin bize verdiği tahminlere göre, ağustosun ikinci yarısında sıcaklıkların düştüğü, daha fazla yağışın olduğu hafif bir iyileşme görülecek." diye konuştu.