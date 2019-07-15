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İtalya'da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

Kuzey İtalya´da, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin eski neo-faşist İtalyan siyasi partisi Senato adayı olduğu belirtilirken; diğer 2´sinin ise hava alanında hangarda sakladıkları füzeyi satmaya çalıştıkları duyuruldu.

  • DHA
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İtalya´nın kuzeyindeki Turin şehrinde, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2001 yılında, neo-faşist Forza Nuavo siyası partisinin Senato adayı olduğu belirtildi. Kimliği açıklanmayan şüphelinin, Milano´nun kuzeybatısındaki Gallarate şehrindeki evinde, 9 saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane bulunduğu duyuruldu. Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan `svastika´ işlemeli antikanın da ele geçirildiği belirtildi.
 
Ele geçirilen füzenin Fransız yapımı olduğu ve gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin bu füzeyi hangarda sakladıkları ve satmaya çalıştıkları bildirildi. Ayrıca, polis, doğu Ukrayna´daki Rus destekli isyanda yer alan İtalyanlarla ilgili daha önceki bir soruşturma kapsamında bu bulgulara ulaştığını duyurdu.

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