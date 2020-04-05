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Dünya

İtalya'da yoğun bakımdaki hasta sayısı düşüşe geçti

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkedeki yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.

IHA05 Nisan 2020 Pazar 10:12 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 10:15
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İtalya’da korona virüs salgınında 681 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 15 bin 362’ye yükselirken, yoğun bakımdaki hasta sayısında düşüş yaşandı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yaptığı açıklamada yoğun bakımdaki hasta sayısının ülkede salgının ortaya çıktığı günden bu yana ilk kez azaldığını ifade ederek, hasta sayısının 4 binin altına düştüğünü belirtti. Borrelli, bir gün önce 4 bin 68 hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü, bu sayının şuanda 3 bin 994’e gerilediğini ifade etti. Bunun önemli bir haber olduğunu belirten Borelli, "Çünkü hastanelerimiz ilk kez nefes almaya başladı. Bu krizi yönettiğimiz günden bu yana sayı ilk kez azaldı” dedi.

Şu ana kadar 124 bin 632 vakanın tespit edildiği İtalya’da tedavi edilen hasta sayısı 20 bin 996’a ulaştı.

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