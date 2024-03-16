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Dünya

İtalya'dan Filistin Başbakanlığına Muhammed Mustafa'nın atanması hakkında açıklama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, hükümet olarak, Muhammed Mustafa'nın Filistin'in yeni Başbakanı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 21:23 - Güncelleme:
İtalya'dan Filistin Başbakanlığına Muhammed Mustafa'nın atanması hakkında açıklama
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Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hükümet, Muhammed Mustafa'nın Filistin Yönetimi'nin yeni Başbakanı olarak atanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Filistin ile reformlar konusunda işbirliği yapmaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın tek garantisi olan 'iki halk - iki devlet' çözümü üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya gibi Avrupa Birliği (AB) ve Fransa da Mustafa'yı kutlayıp, başarı dilemişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı 14 Mart'ta yeni Başbakan olarak atamıştı.

Filistin'de 19. hükümetin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim olarak öne çıkıyor.

  • İtalya
  • Antonio Tajani
  • Muhammed Mustafa

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