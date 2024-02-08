İtalya'dan Ukrayna'ya silah yardımı

Çift kanatlı parlamenter sistemle yönetilen İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Ukrayna'ya silah yardımını 2024 boyunca sürdürmeyi öngören kanun hükmünde kararnamesi parlamentodaki onay sürecini bugün tamamladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato'nun 24 Ocak'ta onayladığı Ukrayna'ya silah yardımı kararnamesi, bugün alt kanat; Temsilciler Meclisinde görüşüldü.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılan 260 vekilden, 42'sinin "hayır" oyuna karşılık 218 "Evet" oyuyla Ukrayna'ya silah yardımının süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatılması onaylandı.

Böylece parlamentonun her iki kanadından da onay alan kararname yasalaşmış oldu. Bu kararname, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımlarını düzenleyen 8. paket oldu.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, ocak ayında bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yol halen uzun ama geri adım atmak, siyasi ve stratejik bir hata olur. İtalya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımdan gurur duyuyorum. Bu, on binlerce insanı kurtarmanın yoluydu. Umarım bu yardımlar devam eder." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya, 24 Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladığı sırada görevde olan Mario Draghi hükümeti ve ardından göreve gelen Meloni hükümeti döneminde çıkardığı farklı kararnamelerle Ukrayna'ya, aralarında obüs, çok namlulu roketatar ve hava savunma sistemlerinin de olduğu cephanelik ve askeri destek malzemesi sağlamıştı.