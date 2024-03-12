İtalya'dan yapay zekaya 1 milyar avroluk yatırım

Meloni, "İtalya için Yapay Zeka" programına gönderdiği video mesajında, "Hükümet, halihazırda onaylanma sürecindeki Avrupa düzenlemesini tamamlayıcı nitelikte bazı ilkeler ile kurallar koymaya yönelik ve üretim kapasitemizi teşvik edecek en etkili önlemleri belirlemeyi amaçlayan bir yasa hazırlıyor." dedi.

Başbakan Meloni, yapay zekaya endeksli teknolojilerin kullanımında yetkili makam olarak hareket edecek en uygun kurumu belirlemek için de çalışacaklarını dile getirdi.

Meloni, yapay zeka sektörü için 1 milyar avroluk yatırım fonu oluşturacakları bilgisini verdi.

Diğer yandan, bugün 5 yıllık endüstri planını açıklayan devlet kontrolündeki İtalyan savunma sanayi firması Leonardo'nun 2024-2028 döneminde, dijitalleşme yoluyla rekabet gücünü artırma, siber yetenekleri geliştirme ve yapay zeka da dahil yenilikçi teknolojilere yönelik AR-GE harcamalarına odaklanacağı bildirildi.