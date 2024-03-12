İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0559
  • EURO
    35,0469
  • ALTIN
    2226.34
  • BIST100
    9069.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtalya'dan yapay zekaya 1 milyar avroluk yatırım
Dünya

İtalya'dan yapay zekaya 1 milyar avroluk yatırım

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zekaya yönelik 1 milyar avroluk yatırım fonu oluşturacaklarını duyurdu.

AA12 Mart 2024 Salı 20:02 - Güncelleme:
İtalya'dan yapay zekaya 1 milyar avroluk yatırım
ABONE OL

Meloni, "İtalya için Yapay Zeka" programına gönderdiği video mesajında, "Hükümet, halihazırda onaylanma sürecindeki Avrupa düzenlemesini tamamlayıcı nitelikte bazı ilkeler ile kurallar koymaya yönelik ve üretim kapasitemizi teşvik edecek en etkili önlemleri belirlemeyi amaçlayan bir yasa hazırlıyor." dedi.

Başbakan Meloni, yapay zekaya endeksli teknolojilerin kullanımında yetkili makam olarak hareket edecek en uygun kurumu belirlemek için de çalışacaklarını dile getirdi.

Meloni, yapay zeka sektörü için 1 milyar avroluk yatırım fonu oluşturacakları bilgisini verdi.

Diğer yandan, bugün 5 yıllık endüstri planını açıklayan devlet kontrolündeki İtalyan savunma sanayi firması Leonardo'nun 2024-2028 döneminde, dijitalleşme yoluyla rekabet gücünü artırma, siber yetenekleri geliştirme ve yapay zeka da dahil yenilikçi teknolojilere yönelik AR-GE harcamalarına odaklanacağı bildirildi.

  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
  • Giorgia Meloni
  • yapay zeka

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.