İtalya'dan yeni Kovid-19 kararı! Test zorunlu oldu

AA 21 Eylül 2020 Pazartesi 21:40 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 22:01

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde günlük yeni vaka sayısının bir hayli yükseldiği Fransa'nın bazı bölgelerinden gelenlere test zorunluluğu getirdi.



İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda bazı ülkelere uygulanan test zorunluluğunu Paris ve Fransa'nın diğer bölgelerine genişleten talimatı imzaladığını belirtti.



Speranza, "Avrupa'daki veriler küçümsenemez. Bugün İtalya, diğer ülkelerden daha iyi durumda ancak bugüne kadar yapılan fedakarlıkları hayal kırıklığına uğratmamak için halen ciddi şekilde dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Speranza’nın talimatına göre, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi, Auvergne-Rhones Alpes, Korsika, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie ve Provence-Alpes-Cotes-d'Azur bölgelerinden İtalya’ya giriş yapanların hızlı test yaptırmaları gerekecek.



İtalya, ağustos ayında da benzer test zorunluluğunu İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan için de getirmişti.

Avrupa'da son günlerde yüksek vaka artışıyla dikkati çeken Fransa'da dün 10 bin 569, 19 Eylül'de ise salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olan 13 bin 498'e ulaşılmıştı.



Diğer yandan, İtalya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülkede 1350 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 artarak 35 bin 724'e yükseldi.

