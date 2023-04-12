İtalya'ya kültür varlıklarını korumak için yeni kanunlar devreye giriyor

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam toplanan bakanlar kurulunun, Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'nun önerisiyle kültürel miras ya da peyzaj varlıklarının tahrip edilmesine ilişkin yeni maddi birtakım cezalar getiren yasa tasarısını onayladı.

Buna göre, halihazırdaki cezai yaptırımlara ek olarak, kültürel miras unsurlarına şeklini bozan veya kullanılamaz hale getiren herkese 20 bin ile 60 bin avro arasında idari para cezası uygulanacak.

Kültür varlıklarını lekeleyen ya da tahrip edenlere de 10 bin avrodan 40 bin avroya kadar para cezası kesilecek.

Yasa tasarısında, bu cezalardan elde edilecek maddi kaynağın, zarar gören kültür varlıklarının restorasyonu ve temizliği için Kültür Bakanlığı'na bağışlanacağı belirtildi.

Hükümetin, yasa tasarısının parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi'nde hızlı şekilde onaylanarak yasalaşması için gerekli girişimleri yapacağı kaydedildi.

Kültür Bakanı Sangiuliano, yaptığı açıklamada, Senato'ya sıkılan boyanın temizlenmesinin 40 bin avroya mal olduğunu belirterek, "Kim zarar veriyorsa bizzat ödemeli." dedi.

İtalya'da son dönemde pek çok tarihi yapı, anıt, çeşme ve Senato binası Madama Sarayı ile Floransa Belediye binası olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı, iklim aktivistlerinin boyalı saldırısının hedefi olmuştu.

Kendilerine "Son nesil (Ultima Generazione)" diyen iklim aktivistleri, son olarak 1 Nisan'da Roma'daki 17. yüzyıldan kalma Barcaccia çeşmesine kömür bazlı bir sıvı dökerek çeşmedeki suyu siyaha boyamıştı.

"Son nesil (Ultima Generazione)" mart ayında ise Floransa Belediye binası Vecchio Sarayı'nın dışına turuncu boya sıkmış, Milano'daki Vittorio Emanuele 2 anıtına da kırmızı boya dökmüştü.

Aktivistler ocak ayında da Senato binasının ön yüzüne kırmızı boya sıkmıştı.