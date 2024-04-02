İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2024 Salı / 24 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0268
  • EURO
    34,5789
  • ALTIN
    2344.06
  • BIST100
    9040.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İtiraz kabul edildi: Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak
Dünya

İtiraz kabul edildi: Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak

AK Parti, Gaziosmanpaşa'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazın 1 ve 3 nolu seçim kurulunca kabul edildiğini belirtti. Öte yandan Beykoz'daki sürecin de devam ettiği bildirildi.

AA2 Nisan 2024 Salı 22:35 - Güncelleme:
İtiraz kabul edildi: Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak
ABONE OL

AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak Gaziosmanpaşa ve Beykoz'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, AA muhabirine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin gerçekleştiğini, milletin iradesine saygı duyduklarını söyledi.

Millet ne söylerse başlarının üstünde yeri olduğunu belirten Birdal, "Biz millet iradesinin sandığa nasıl girdi ise öyle çıkmasını isteriz, bu anlamda İstanbul'da bazı ilçelerde itirazlarımız oldu. Bunlardan Gaziosmanpaşa ilçede tüm oyların sayılmasını istedik ve 1 ve 3 nolu seçim kurulu sandıkların tümünün sayılmasına karar verdi, 2 nolu seçim kurulu ise ret verdi, 2 nolu kurulun ret kararını hukuki süreç gereği il seçim işlerine itiraz ederek hukuki süreci takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Birdal, şunları kaydetti:

"Yine Beykoz ilçesinde de tüm oyların sayılması talepli itiraz dilekçemizi seçim kuruluna verdik. Beykoz seçim kurulunun hukuki süreci değerlendirmesi devam ediyor. Hepimizin bildiği gibi Türkiye hukuk devletidir. Oylarımızın hukuken takipçisi olacağız. Milletimiz bizim baş tacımızdır."

Resmi olmayan sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa'da CHP'li Hakan Bahçetepe AK Parti'li Hasan Tahsin Usta'ya yüzde 0,33 fark attı. 107 bin 636 oy alan Bahçetepe, 106 bin 757 oy alan Usta'yı 879 oy farkla geçti.

Beykoz'da ise CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.