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Dünya

İTT, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar gündemiyle toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere 31 Temmuz'da Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı kararı aldı.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
İTT, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar gündemiyle toplanıyor
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İİT'den yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan ve Irak'ın talebi üzerine düzenlenecek toplantıda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı ve saygısızlık olayları ele alınacak.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantı 31 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Genel merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yer alan İİT'nin 57 üyesi bulunuyor.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonların polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak gerçekleştirilmesi tepkiyle karşılanıyor.

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