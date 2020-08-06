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Dünya

Ivanka Trump, Donald Trump'ın seçim kampanyası için 4 milyon dolar topladı

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı McDaniel, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın babasının seçim kampanyası için 4 milyon dolar topladığını açıkladı.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 14:09 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 14:09
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Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, yaptığı açıklamada Ivanka Trump'ın, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik Zoom üzerinden babası Donald Trump için düzenlenen bağış toplama etkinliğinde 4 milyon dolar topladığını ifade etti.

McDaniel, Ivanka Trump'ın, babasının yeniden seçim kampanyası için harika bir ses olduğunu belirterek, ülke genelindeki destekçilerin, Ivanka'dan ekonomiden iş gücüne kadar farklı konularda daha fazla şey duymak istediklerini dile getirdi.

Ivanka Trump'ın, gelecek hafta Wyoming'te başka bir bağış toplama etkinliği düzenlemeyi planladığı belirtildi.

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