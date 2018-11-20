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Washington Post: Ivanka Trump devlet işleri için kişisel e-postasını kullandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın geçen yıl kişisel elektronik posta adresinden devlet işleriyle ilgili yüzlerce e-posta gönderdiği iddia edildi.

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Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Beyaz Saray'da danışman olan Ivanka Trump'ın, kişisel elektronik posta adresinden Beyaz Saray yardımcılarına, kabine üyelerine ve asistanlarına, birçoğu federal kayıtlarla ilgili kuralları ihlal edecek şekilde yüzlerce e-posta gönderdiği belirtildi.

Haberde, yetkililer tarafından Ivanka Trump'ın geçen yıl Beyaz Saray'daki resmi işlerini çoğu kez şahsi e-pota adresini kullanarak yaptığının öğrenildiği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Ivanka Trump'ın avukatı Abbe Lowell'in sözcüsü Peter Mirijanian, Başkan'ın kızının, göreve yeni başladığında kurallar hakkında bilgilendirilmeden önce bazen özel e-posta adresini kullandığını ancak mesajlarının hiçbirinin gizli bilgi içermediğini ifade etti.

Mirijanian, e-postalarda hiçbir gizli bilginin iletilmediğini, hiçbir e-postanın silinmediğini ve e-postaların yasalara uygun şekilde saklandığını savundu.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde rakibi Hillary Clinton'ın dışişleri bakanlığı görevi sırasında devlet işleriyle ilgili resmi elektronik posta adresi yerine kişisel adresini kullanmasını sert bir dille eleştirmişti.

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