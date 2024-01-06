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Dünya

İyi ilişkilerin önemine vurgu yaptı: Türkiye önemli adımlar attı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ın son aylarda diyalog açısından büyük bir çaba içerisinde olduğunu vurgulayarak, 'Bizim için egemen eşitlik şartlarında diyalog içerisinde olmak ve görüşlerimizi anlatabilmek çok önemli. Türkiye düzensiz göçle mücadele adına önemli adımlar attı.' dedi.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 17:52 - Güncelleme:
İyi ilişkilerin önemine vurgu yaptı: Türkiye önemli adımlar attı
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SKAI TV'ye röportaj veren Yerapetritis, Yunanistan'ın ABD ve Türkiye ile ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

Yerapetritis, ABD Dışişleri Antony Blinken'ın bugünkü Yunanistan ziyaretinin uluslararası gelişmeler ve ikili ilişkiler olmak üzere iki temel eksende yoğunlaşacağını kaydetti.

Yunanistan'ın F-35 programına dahil olmak üzere başvuruda bulunduğunu hatırlatan Yerapetritis, bu konunun da Blinken ile görüşmede ele alınacağına işaret etti.

Yerapetritis, ABD diplomasisi, siyaseti ve savunmasına ilişkin kararın ABD'ye ait olduğunu vurgulayarak, "Her zaman istediğimiz şey bir savunma ittifakı bünyesinde özellikle NATO çerçevesinde toprak bütünlüğü kuralına ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi. Bir ülkeye tahsis edilen hiçbir silah, kesinlikle müttefik bir ülkeye karşı kullanılamaz." dedi.

Lozan Antlaşmasının revize edilmesinin Yunanistan için söz konusu olamayacağına işaret eden Yerapetritis, "Sınırları belirleyen herhangi bir anlaşmanın revize edilmesine uluslararası hukuk da izin vermez." diye konuştu.

Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ın son aylarda diyalog açısından büyük bir çaba içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Bizim için egemen eşitlik şartlarında diyalog içerisinde olmak ve görüşlerimizi anlatabilmek çok önemli. Her Yunan vatandaşı barış içinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu çok mühim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hiçbir zaman Yunanistan'ın egemenliğine ilişkin bir konuyu gündeme getirmediğini vurgulayan Yerapetritis, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele adına da önemli adımlar attığını ifade etti.

Yunanistan'ın, ekonomik kriz yaşadığı süreçte silahlanma programlarında geri kaldığını hatırlatan Yerapetritis, krizin ardından bu eksiklerin kapatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yerapetritis, "Ne bir savaş ne de bir düşmanlık isteğimiz var. Her zaman hoşgörülü bir halk olduk, barış içinde yaşamak istiyoruz ancak güvenliğimizi de garanti altına almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis
  • Bakan Yerapetritis
  • yunanistan-Türkiye

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