İnanılmaz olay! Maç sırasında futbolculara yıldırım çarptı

Jamika'da Wolmer's Boys School ve Jamaica College okullarının futbol karşılaşmasında, inanılmaz bir olay yaşandı.

Saniye saniye kaydedilen olayın görüntülerinde, yıldırım çarpması sonrası futbol sahası birden aydınlanıyor ve ardından 2 oyuncu yere yığılıyor. Gençlerin yere yığıldığını görmeyen takım arkadaşları ve hakemler, bir süre maça devam ediyor.

Yerel basında yer alan habere göre, durumu farkeden hakem Karl Tyrell maçı iptal ederek sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Olayda Jamaica College öğrencilerinden Terrence Francis ve Dwayne Allen'nın ciddi şekilde yaralandığı toplam 5 oyuncunun etkilendiği belirtildi.