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Japon Siber Güvenlik Bakanınından bilgisayar kullanmadığı itirafı

Japonya Siber Güvenlik Bakanı Yoşitaka Sakurada, bilgisayar kullanmadığını itiraf etti.

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2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan da sorumlu 68 yaşındaki Siber Güvenlik Bakanı Sakurada, parlamentoda bağımsız ve muhalif milletvekillerinin sorularını yanıtlarken hiç bilgisayar kullanmadığını söyledi.
 
Sakurada, "Yardımcıma talimatları veriyorum, kendim bilgisayara dokunmuyorum ama işlerimizin kusursuz olduğundan eminim." ifadesini kullandı.
 
Yoşitaka Sakurada'nın güç nakil şebekesi ve kötücül yazılımla ilgili soruya USB'nin kamu sistemlerinde "temelde hiç kullanılmadığı" yanıtını vermesi, bakanın flaş belleğin ne olduğu konusunda fikir sahibi olmadığı şeklinde yorumlandı.
 
Sakurada ile milletvekilleri arasındaki soru-cevap oturumu ulusal kanalda canlı yayınlandı.

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