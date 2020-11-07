Japonya-ABD-Güney Kore'den Kuzey Kore için iş birliği

AA 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:32

Kyodo ajansının haberine göre Kitamura, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Suh Hoon ile görüştü.

Kitamura, telekonferans görüşmesinde, Kuzey Kore sorununa ilişkin Japonya-ABD-Güney Kore'nin üçlü iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre görüşmede, Kuzey Kore sorununun çözümüne yönelik Washington-Pyongyang diyaloğunun sürdürülmesinin önemi de gündeme geldi.

Kuzey Kore tarafından 1970-80'lerde "alıkonulduğu" kaydedilen Japon vatandaşlarının ülkelerden geri dönüşleri konusunda O'Brien ve Suh, Japonya'ya desteklerini bildirdi.

Üçlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın şartlarının hafiflemesiyle, yüz yüze bir toplantıda bir araya gelme isteklerini kaydetti.

