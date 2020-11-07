İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Kasım 2020 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya-ABD-Güney Kore'den Kuzey Kore için iş birliği
Dünya

Japonya-ABD-Güney Kore'den Kuzey Kore için iş birliği

Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Kitamura Şigeru, Kuzey Kore sorununa ilişkin ABD ve Güney Kore ile üçlü iş birliğinin önemini ifade etti.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:32
ABONE OL

Kyodo ajansının haberine göre Kitamura, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Suh Hoon ile görüştü.

Kitamura, telekonferans görüşmesinde, Kuzey Kore sorununa ilişkin Japonya-ABD-Güney Kore'nin üçlü iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre görüşmede, Kuzey Kore sorununun çözümüne yönelik Washington-Pyongyang diyaloğunun sürdürülmesinin önemi de gündeme geldi.

Kuzey Kore tarafından 1970-80'lerde "alıkonulduğu" kaydedilen Japon vatandaşlarının ülkelerden geri dönüşleri konusunda O'Brien ve Suh, Japonya'ya desteklerini bildirdi.

Üçlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın şartlarının hafiflemesiyle, yüz yüze bir toplantıda bir araya gelme isteklerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.