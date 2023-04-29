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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida, G7 Liderler Zirvesi öncesi ilk Afrika turuna çıktı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, göreve gelmesi sonrası çıktığı ilk Afrika turunda Mısır, Gana, Kenya ve Mozambik'e gidecek.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 07:09 - Güncelleme:
Japonya Başbakanı Kişida, G7 Liderler Zirvesi öncesi ilk Afrika turuna çıktı
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Başbakan Kişida, Japonya'nın ev sahipliğinde mayısta düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi öncesi, ikili diplomasiye hız kazandırmayı hedefliyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Kişida bir hafta sürmesi planlanan dış gezisinde Mısır, Gana, Kenya ve Mozambik'e gidecek.

Ekim 2021'de göreve gelmesi sonrası çıktığı ilk Afrika turunda Kişida altyapı, sağlık, gıda, enerji ve maden alanlarında ikili işbirliklerini ele alacak.

Kişida'nın, Rusya-Ukrayna krizi ile Çin'in artırdığı nüfuzuna karşı uluslararası düzenin korunmasına yönelik ülkesinin kararlılığını vurgulayacak.

Gezinin ilk durağı Mısır'a sabah saatlerinde hareketi öncesi Kişida, "Uluslararası meseleler hakkında işbirliğimizi teyit etmek istiyorum." dedi

Afrika gezisinin akabinde Japon Başbakan'ın, ülkeye geri dönmesi öncesinde Singapur'a da bir gezi düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, G7 Dönem Başkanı Japonya'nın, küresel sorunlara karşı Afrika ülkeleriyle işbirliğini vurgulayacağını belirtmişti.

G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın da hafta sonu itibarıyla 5 ülkeyi kapsayan Orta ve Günay Amerika turuna çıkacağı bildirildi.

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