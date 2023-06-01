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Dünya

Japonya çocuk bakımı bütçesini artırıyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ulusal çocuk bakım bütçesini 3,5 trilyon yene (25 milyar dolar) çıkaracak.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 05:51 - Güncelleme:
Japonya çocuk bakımı bütçesini artırıyor
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Doğu Asya ülkesi Japonya'da, 2022'de yıllık yenidoğan sayısı ilk kez 800 binin altına düştü.

Söz konusu oran, doğum verilerinin resmen arşivlenmeye başladığı 1899'dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Yenidoğan oranlarının yıldan yıla düşmesi sonrasında Japonya, nüfusun yaşlanması sorunuyla yüzleşiyor.

Bu soruna karşı tedbir almaya çalışan Japon hükümeti, yeni mali yılın başladığı Nisan 2023 itibarıyla Çocuklar ve Aileler Ajansını hizmete aldı.

Hükümet, ailelere verilen çocuk bakım finansmanları dahil mali destekleri içeren ulusal bütçe hacmini de genişletmeyi planlıyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Goto Şigeyuki ile son durumu ele aldı.

Görüşmede yetiştirme, yükseköğrenim, yoksulluk, istismar gibi finansal zorluklara karşı ulusal çocuk bakımı bütçesinin genişletilmesi ele alındı.

Kişida görüşmede bakanlara, daha önce 3 trilyon yen hacminde planlanan bütçenin 3,5 trilyon yene (25 milyar dolar) yükseltilmesi talimatı verdi.

Bakan Goto, yaptığı açıklamada, ilgili kuruluşlarla yapılacak koordinasyon sonrası, hükümetin yeni bütçe planlamasını duyuracağını açıkladı.

  • doğu asya
  • japonya
  • çocuk bakım ücreti

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