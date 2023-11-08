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Dünya

Japonya Havayolları kara geçti

Japonya Havayolları (JAL), Kovid-19 sınırlamalarının kalkmasının etkisiyle Nisan-Eylül 2023'de yeniden kara geçti.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 06:56 - Güncelleme:
Japonya Havayolları kara geçti
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JAL açıklamasına göre, Japon firmanın nisan-eylül net kârı 61,6 milyar yen (409 milyon dolar) olarak kaydedildi.

Firma geçen mali yılın aynı döneminde ise net kâra geçememiş ve 2,2 milyar yen net kayıp yaşamıştı.

Nisan-Eylül 2023 dönem net kârının, 2012'den beri, bir mali yılın ilk yarısı için kayda geçen en yüksek düzey olduğu bildirildi.

Elde edilen net kara, 2022 yılı sonuna doğru Kovid-19 sınırlamalarının Japonya'da kalkmasıyla, yerel ve uluslararası yolcu sayılarında artış olumlu etki etti.

JAL Mali İşler Direktörü Saito Yuji, açıklamasında "Petrol ve döviz piyasalarına ilişkin endişeler olsa da maliyetleri düşürerek ve talebi harekete geçirerek kârı maksimize etmeyi planlıyoruz" dedi.

Japon firma, Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan 2023 mali yılı net kar hedefini, daha önce duyurduğu 55 milyar yenden, 80 milyar yene (531 milyon dolar) yükseltti.

  • JAL kara geçti
  • JAL yeniden kara
  • JAL sınırlamalar kalktı

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