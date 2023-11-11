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Dünya

Japonya iki devletli çözümden yana: Filistin'in bağımsızlığına destek

Japonya, Orta Doğu'da iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in ekonomik bağımsızlığına verilen desteğin de son derece önemli olduğunu bildirdi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 04:50 - Güncelleme:
Japonya iki devletli çözümden yana: Filistin'in bağımsızlığına destek
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, hafta içi başkanlık ettiği G7 Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma değindi.

"Hamas dahil örgütlerin terör saldırılarını kesin bir şekilde kınadıklarını" kaydeden Kamikawa, rehinelerin serbest bırakılması ve sivillerin güvenliğinin sağlanması çağrısını yineledi.

Kamikawa, "ilgili tarafları uluslararası hukuka uygun davranmaya çağıran ve durumun bir an önce yatıştırılmasını isteyen" tutumlarını, net ve tutarlı bir şekilde koruduklarını bildirdi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Orta Doğu'da din, etnik köken ve tarihin karmaşık, iç içe geçmiş durumda olduğunu ileri süren, bu yüzden sorunun çözümünün kolay olmayacağını savunan Kamikawa, şunları kaydetti:

"Ancak tarihsel kısıtlamalardan arınmış Japonya'nın oynayabileceği bir rol olduğuna inanıyorum. İki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in ekonomik bağımsızlığına verilen desteğin de son derece önemli olduğuna inanıyorum. İki devletli çözümün geleceğine destek vermenin hem İsrail hem de Filistin ile iyi ilişkiler içinde olan Japonya'nın görevi olduğuna inanıyorum" dedi.

"ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA VERİLMELİ"

Hafta içi Tokyo'da bir araya gelen G7 Dışişleri Bakanları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yapılmasında anlaşmıştı.

Gazze'de "insani krize çözüm için acil eyleme" ihtiyaç duyulduğunda mutabık kalan Bakanlar, "çatışmalarda uluslararası insancıl hukuka uymanın" önemini vurgulamıştı.

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