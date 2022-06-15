Japonya ile Avustralya iş birliğini artıracak

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırıların, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki yayılmacı faaliyetlerini tetikleyebileceği kaygıları sonrası Japonya bölgesel iş birliklerini artırmayı amaçlıyor.

Başkent Tokyo'yu ziyaret eden Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bir araya geldiği Japon mevkidaşı Kişi Nobuo ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kişi ve Marles, Çin'in etkisini hissettirdiği Hint-Pasifik bölgesinde, Avustralya ve Japonya'nın ikili askeri ve ekonomik iş birliğinin artırılmasına yönelik anlaşmaya vardı.

Ortak basın toplantısında konuşan Kişi, mevkidaşıyla, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesi girişimlerine şiddetle karşı çıkılmasında anlaştıklarını söyledi.

Denizlerde uluslararası seyrüsefer serbestisinin önemini vurgulayan Kişi, "Japonya ve Avustralya'nın, Hint-Pasifik bölgesinin barış ve istikrarı için büyük bir sorumluluğu bulunuyor." diye konuştu.

Richard Marles, Tokyo-Canberra'nın ortak askeri tatbikat ve faaliyetlerinin çok yönlülüğünü artıracaklarını belirterek "Anlaşmamızı uygulamaya hazırlanırken savunma angajmanımızı derinleştirmekte karar kıldık." dedi.

Marles, "Hukuka dayalı uluslararası düzeni ancak birlikte çalışarak koruyabilir, efektif askeri güç dengesine katkıda bulunabilir ve bölgeyi istikrarlı, barışçıl ve refah dolu halde tutabiliriz." ifadesini kullandı.

Geçen ay Avustralya genel seçimlerini kazanan Başbakan Anthony Albanese hükûmetinde görev alan Marles, Başbakan Yardımcılığını da yürütüyor.