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Dünya

Japonya-Kırgızistan işbirliği: Altyapı ve kalkınma projeleri değerlendirildi

Japonya, Orta Asya ülkesi Kırgızistan ile altyapı ve karbondan arındırma dahil sürdürülebilir kalkınma için işbirliğini güçlendirecek.

AA21 Kasım 2023 Salı 03:34 - Güncelleme:
Japonya-Kırgızistan işbirliği: Altyapı ve kalkınma projeleri değerlendirildi
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokyo'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kişida, buradaki konuşmasında, "Altyapı desteği ve karbondan arındırma dahil sürdürülebilir kalkınma için işbirliğimizi güçlendireceğiz." dedi.

Caparov da Japonya'yı, "siyasi, ticari ve ekonomik işbirliği konusunda Kırgızistan ile benzer değerleri paylaşan yakın ortak" olarak nitelendirdi.

- TİCARET, ULAŞTIRMA, İLETİŞİM VE İNSANİ KONULAR ELE ALINDI

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Kişida ve Caparov ticaret, ulaştırma, iletişim ve insani konuları ele aldı.

İki lider, 31'inci yılına erişen Japonya ve Kırgızistan ikili ilişkilerinin kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, 5 Orta Asya ülkesinin yer aldığı "Orta Asya+Japonya" diyaloğunun, bölgeye ve Kırgızistan'ın kalkınmasına yönelik katkıları vurgulandı.

Liderler, altyapı, ulaşım, enerji, endüstriyel üretim, madencilik, dijitalleşme alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanında bulundu.

Görüşmede, küresel tedarik zincirlerine yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlere karşı gıda, enerji ve lojistik güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde sivil nüfus ve sivil altyapının korunması dahil uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesinin öneminin altı çizildi.

Kırgız lider, devlet televizyonu NHK'ye verdiği röportajda, hidro güç sistemlerinin modernizasyonu ve iklim değişikliğiyle mücadelede Japonya ile derin işbirliği hedeflediklerini ifade etti.

Caparov, "Orta Asya+Japonya" diyaloğunun gelecek yıl Kazakistan'da düzenleyeceği zirvenin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Japon ulusal basınında da Caparov'un, Tokyo'daki temasları kapsamında Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası Başkanı Nobumitsu Hayaşi ile bir araya geldiği kaydedildi.

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