Japonya, Kovid-19 nedeniyle şimdilik OHAL ilan etmeyecek

AA 26 Mart 2020 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:32

Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, Başbakan Abe Şinzo ve Ekonomi Bakanı Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abe'ye Kovid-19'un geniş çapta yayılma riskinin çok yüksek olduğuna dair bilgi verdiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nişimura da Abe'nin, Kato'nun raporu doğrultusunda, hükümetin Kovid-19 ile mücadele için bir görev gücü oluşturulması sürecinin hızlandırılmasını talep ettiğini, ancak Japon hükümetinin şu aşamada OHAL ilan etmeyi düşünmediğini ifade etti.

Japonya'da Diamond Princess yolcu gemisindekiler dahil 2 bin 25 Kovid-19 vakası bulunuyor. Ülkede 55 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu arada Kore Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının yarattığı kredi daralmasının önlenmesine yardımcı olmak için mali kurumlara gelecek 3 ay "sınırsız" miktarda likidite sağlayacağını duyurdu.