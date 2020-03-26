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Dünya

Japonya, Kovid-19 nedeniyle şimdilik OHAL ilan etmeyecek

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde şu an için olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlamıyor.

AA26 Mart 2020 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:32
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Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, Başbakan Abe Şinzo ve Ekonomi Bakanı Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abe'ye Kovid-19'un geniş çapta yayılma riskinin çok yüksek olduğuna dair bilgi verdiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nişimura da Abe'nin, Kato'nun raporu doğrultusunda, hükümetin Kovid-19 ile mücadele için bir görev gücü oluşturulması sürecinin hızlandırılmasını talep ettiğini, ancak Japon hükümetinin şu aşamada OHAL ilan etmeyi düşünmediğini ifade etti.

Japonya'da Diamond Princess yolcu gemisindekiler dahil 2 bin 25 Kovid-19 vakası bulunuyor. Ülkede 55 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu arada Kore Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının yarattığı kredi daralmasının önlenmesine yardımcı olmak için mali kurumlara gelecek 3 ay "sınırsız" miktarda likidite sağlayacağını duyurdu.

Koronavirüse şeffaf brandalı önlem

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