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Dünya

Japonya PKK'yı listeden çıkardı

Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı, terör örgütü PKK'yı terör listesinden çıkardı.

29 Kasım 2023 Çarşamba 08:42 - Güncelleme:
Japonya PKK'yı listeden çıkardı
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Japonya terör örgütü PKK'yı terör listesinden çıkardı. Listede El Kaide, Boko Haram, DEAŞ ve Japon Kızıl Ordusu başta olmak üzere birçok örgüt yer aldı.

Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı (PSIA), resmi internet sitesinde bu yıl 17 Ocak'ta kaydedilen online arşivinde, "Dünyadaki büyük terör örgütlerine ve silahlı gruplara genel bir bakış" başlığı altında PKK, "başlıca uluslararası terör örgütleri" kategorisinde sınıflandırıldığı görüldü.

Fakat yakın zamanda güncellenen PSIA web sitesinin yayınladığı yeni listede PKK, gerek büyük örgütler gerekse dünyadaki terör örgütleri listesine dahil edilmedi.

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