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Dünya

Japonya, Şanşan Tayfunu ile mücadele ediyor! 6 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da Şanşan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 120'yi aşkın kişi ise yaralandı.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 17:39 - Güncelleme:
Japonya, Şanşan Tayfunu ile mücadele ediyor! 6 kişi hayatını kaybetti
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Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Şanşan Tayfunu'nun ülkenin büyük bölümünü sular altında bıraktığı belirtildi.

Tayfunun saatte yaklaşık 15 kilometre hızla doğuya doğru hareket ettiği belirtilen açıklamada, tayfun nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120'den fazla kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi.

METREKAREYE 400 MİLİMETRE YAĞIŞ DÜŞTÜ

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde 48 saat içinde metrekareye 400 milimetre yağış düştüğüne işaret edildi.

Ülke genelinde pek çok bölgede sel ve heyelan riskinin devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlar tetikte olmaya çağırıldı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Ülkenin bazı bölgelerinde tayfun nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, pek çok uçuş da iptal edildi.

JMA, 28 Ağustos'ta Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış, tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşacağının tahmin edildiğini duyurmuştu.

  • Japonya Şanşan Tayfunu
  • şiddetli yağışlar
  • asya

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