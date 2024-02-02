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Dünya

Japonya: UAD'nin İsrail kararı yasal olarak bağlayıcı

Japonya, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik verdiği ihtiyati tedbir kararlarının yasal olarak bağlayıcı olduğunu söyledi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Japonya: UAD'nin İsrail kararı yasal olarak bağlayıcı
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'daki basın toplantısında, UAD'nin açılan davada İsrail'e yönelik verilen ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin "İlgili ülkeler nezdinde yasal olarak bağlayıcıdır ve iyi niyetle uygulanmalıdır." dedi.

UAD'nin kararı doğrultusunda, uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi gerektiğini kaydeden Kamikava, bölgeye giden insani yardımların önünün açılması ve esirlerin salıverilmesi çağrısı yaptı.

Kamikava, "Japonya uluslararası toplumda hukukun üstünlüğüne değer vermekte. Bu fırsatı değerlendirerek UAD'nin oynadığı role desteğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Japon Bakan, Gazze'de tansiyonun hızla düşürülmesi gerektiğini ve krizin tüm bölgeye yayılmasının engellenmesi için Japonya'nın ısrarcı diplomasisini sürdüreceğini bildirdi.

UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

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