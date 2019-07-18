Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 1 ölü
Japonya'da `Kyoto Animasyon´ isimli animasyon stüdyosunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangında 1 kişi öldü, 35 kişi ise yaralandı.
- DHA
Yangın, Kyoto şehrinde bulunan `Kyoto Animasyon´ isimli animasyon stüdyosunda, yerel saatle 10.30 sıralarında çıktı. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatılırken; ilk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Yerel medya, polisin 10´dan fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündüğünü duyurdu. Yangının çıktığı binaya 30´dan fazla itfaiye aracının sevk edildiği ve yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
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