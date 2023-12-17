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Dünya

Japonya'da bakanların istifası sonrası koalisyon ortağı ''siyasi reform'' çağrısı yaptı

Japonya'da bakanların, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) bağış etkinliklerinde 'eksik gelir beyanı' şüphesiyle istifası sonrasında, koalisyon ortağı Komeito, 'siyasi reform' çağrısı yaptı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 07:44 - Güncelleme:
Japonya'da bakanların istifası sonrası koalisyon ortağı ''siyasi reform'' çağrısı yaptı
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LDP'de "Abe Şinzo" grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekili ve bakanların "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları, Japonya'nın gündeminde yer alıyor.

Bağış etkinliklerinde "eksik gelir beyanı" şüphesiyle Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Tarım bakanlarının istifası sonrası, iktidar koalisyonunun ortağı Komeito, siyasete güvenin azalacağından endişe ettiğini kaydetti.

Komeito'nun Genel Sekreteri İşii Keiiçi, yaptığı açıklamada, "cesur siyasi reform" çağrısında bulunarak, LDP'yi kapsayan "siyasi reforma öncülük edeceklerini" ve bir yenilenme planı hazırlayacaklarını vurguladı.

Ulusal basına göre, bir Komeito yetkilisi, açıklamasında "LDP ile bir koalisyon yürüttüğümüz sürece 'tek bir kişi' gibi algılanacağız" diyerek, LDP'ye yönelik eleştirilerin, Komeito'ya da yönelmesinden kaygılandıklarını belirtti.

İsmi kamuoyuna yansımayan başka bir Komeito yöneticisi de "Reform talep eden duruşumuzu, LDP'ye vurgulamaktan başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

- "HALKIN SİYASETE YÖNELİK SARSILAN GÜVENİ ONARILMALI"

Başbakan Kişida Fumio, hafta içi, iddiaları "oldukça talihsiz" olarak nitelemiş ve "halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmadan" siyasi istikrarın başarılamayacağını söylemişti.

Geçen hafta içinde "Seiwa" fraksiyonuna mensup 4 bakan, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları sonrası istifa etmişti.

Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu ölen eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.

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