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Japonya'da bir hastanın midesinden 8 kilogram madeni para çıkartıldı

Japonya’da aşırı yorgunluk ve depresyon sebebiyle hastaneye başvuran bir hastanın midesinde sekiz kilogram ağırlığında madeni para bulundu.

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Otuz yıldır depresyonda olan 51 yaşındaki Japon, yorgunluk ve iştahsızlık sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan radyasyon görüntülerinde hastanın midesinde daire şeklinde cisimler tespit edildi. Hastayı hemen ameliyata alan doktorlar, hastanın midesinden bin 894 adet bozuk para çıkardı.

Hastanın midesinden 100'den fazla 1 yen, 99 adet 5 yen, bin 642 adet 10 yen, 8 adet 50 yen ve 5 adet 100 yen çıkartıldı.

Yapılan muayene ve ameliyatın ardından hastaya; kil, tebeşir, kağıt ve bozuk para gibi vücut için tehlike arz eden maddeleri yutma isteğine yol açan Pika hastalığı teşhisi konuldu. Şizofreni olduğu belirtilen hasta, akıl sağlığı polikliniğine sevk edildi.

Pika hastalığı çoğunlukla psikiyatri hastalarında, ergenlik dönemindeki gençlerde, çocuklarda ve hamile kadınlarda görülüyor. 

Çıkartılan miktar rekor kırdı

Pika hastalığı ile ilgili 1975'ten beri tıbbi literatürde on taneden daha az vaka kaydı yapıldı. Japonya'da yaşanan bu vakayı doktorlar Pika hastalığında rekor seviye olarak tanımlıyor.

Daha önce, 57 yaşındaki bir Amerikalının midesinde 600 madeni para bulunması rekor olarak kabul ediliyordu.

(Le Monde)

 

 

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