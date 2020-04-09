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Dünya

Japonya'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 116'ya yükseldi

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya, ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 5 bin 694'e yükseldi.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 09:09 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 09:12
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi (küresel salgın) haline gelen korona virüsü Japonya’da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Böylelikle 11’i daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 116’ya yükseldi.

VAK’A SAYISINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkedeki toplam vak’a sayısı ise 5 bin 694’e ulaştı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya’nın farklı eyaletlerinden 4 bin 982 kişiye korona virüsünün bulaştığı açıklandı.

107 HASTANIN DURUMU KRİTİK

Şu ana kadar bin 270 korona virüsü hastasının iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtilirken ülke genelinde 107 kişinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

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