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Dünya

Japonya'da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp

Japonya'nın Yamagata eyaletinin Tsuruoka şehrinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı. Kendilerine ulaşılamayan yaşlı bir çift ise aranıyor.

IHA1 Ocak 2023 Pazar 10:43 - Güncelleme:
Japonya'da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp
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Olay, Yamagata eyaletine bağlı Tsuruoka şehri kırsalında meydana geldi.

Bir tepenin yamacında inşa edilen 10 ev heyelan altında kaldı. Evlerde yaşayan 22 kişiden 18'i, daha önce yapılan tahliye çağrısı kapsamında evlerini terk ederken, yaşlı bir çifte ise ulaşılamadığı bildirildi.

Yıkılan evlerden kurtarılan hafif yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Aralıklı devam eden yağmur arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırırken, Japonya Meteoroloji Ajansı ise (JMA) bölgede bu gece kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

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