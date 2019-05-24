21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0705
  • 6,7986
  • 250.611
  • 86.243
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya'da iki kavun 278 bin liraya satıldı

Japonya'da düzenlenen bir açık artırmada iki kavun yaklaşık 278 bin liraya (5 milyon yen) alıcı buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın ikinci büyük adası Hokkaido'nun Yubari kentinde Sapporo toptan satış pazarında yapılan açık artırmada Yubari kentinde yetişmiş iki kantalup cinsi kavun 278 bin liraya satıldı.
İki kavun için rekor teklifi veren yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren Pokka Sapporo şirketi yetkilileri, kavun aromalı içeceklerin 10. yılı kutlamaları çerçevesinde böyle bir teklifte bulunduklarını belirtti.
 
Rekor fiyata alıcı bulan kavunların bir süre New Chitose Havalimanı'nda sergileneceği ifade edildi.
 
Japonya'da genellikle kantalup cinsi kavunların tanesi 220 ila 550 liraya satılıyor.
 
(Sputnik)

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 askerimiz şehit oldu

1 askerimiz şehit oldu

Bakan Akar'dan NATO açıklaması

Bakan Akar'dan NATO açıklaması

Oğlunu ABD'deki FETÖ'cülere tutanakla teslim etmiş

Oğlunu ABD'deki FETÖ'cülere tutanakla teslim etmiş

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

27 Mayıs darbe dönemi mektupları Türkiye tarihine ışık tutuyor

27 Mayıs darbe dönemi mektupları Türkiye tarihine ışık tutuyor

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık
 

POPÜLER HABERLER

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar

Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA