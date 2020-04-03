İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,692
  • EURO
    7,2305
  • ALTIN
    346.868
  • BIST100
    89737.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da korona virüsüne karşı yeni önlem planı
Dünya

Japonya'da korona virüsüne karşı yeni önlem planı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yerel hükümet, korona virüsüne yakalanan ve hastalığı zayıf seyreden kişileri, şehirde ayrılacak otel odalarında izole etmeyi planlıyor.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 10:12 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:12
ABONE OL

Bir haftadır ardı ardına kaydedilen rekor sayıdaki vakayla korona virüsünün yayılmaya devam ettiği Japonya’da, Tokyo yerel hükümetinden yeni bir önlem adımı geldi. Yetkililerin, şehirdeki otel odalarını korona virüsüne yakalanan hastalara ayırmak için çalışma yürüttüğü öğrenildi. İlerleyen günlerde vaka artışı beklenen metropolde hastane odalarını semptomları ağır seyreden hastalar için güvence altına almayı amaçlayan projeye göre, durumu ağır olmayan hastalar doktor gözetiminde kendilerine tahsis edilen otel odalarında toplumdan izole edilecek. Belirtileri kötüleşen hastalar ise hastaneye yatırılacak.

Başkentte vaka sayısı artıyor

Dün kaydedilen rekor sayıdaki 97 vakayla toplam 684 kişinin enfekte olduğu Tokyo’da son kaydedilen vakalarda hastaların yüzde 90’ının hafif semptomlar gösterdiği açıklanmış, Tokyo Valisi Yuriko Koike yaptığı açıklamada hükümetin söz konusu hastalar için hastane dışı daha fazla oda hazırlamak istediğini söylemişti.

DSÖ'den Türkiye'ye büyük övgü: Uygulamaları emsalsiz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'
Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler

'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!
'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!

'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!

Uygulamaları emsalsiz
Uygulamaları emsalsiz

Uygulamaları emsalsiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.