İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,988
  • EURO
    6,6149
  • ALTIN
    300.192
  • BIST100
    122592
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da koronavirüs karantinası: 10 yolcuda koronavirüs tespit edildi, karantina devam edecek
Dünya

Japonya'da koronavirüs karantinası: 10 yolcuda koronavirüs tespit edildi, karantina devam edecek

Japonya'da karantina altına alınan gemide bulunanlara yapılan testler sonucunda 10 kişide korona virüsü tespit edildi. Japonya Başbakanı Abe, geminin karantina süresinin uzatılacağını açıkladı.

İHA05.02.2020  10:49 - Güncelleme: 05.02.2020  10:49

Korona virüsü şüphesi ile Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan yaklaşık 3 bin 700 yolcu ve mürettebattın bulunduğu gemide virüs belirtileri gösteren 31 yolcuya uygulanan testlerin sonuçları belli oldu. Japonya Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Çinli bir yolcunun Hong Kong'da gemiden indikten sonra korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine tedbir amaçlı karantinaya alınan gemideki 10 kişide korona virüsü tespit edildiği belirtildi.

OTOBÜS TURUNA KATILMIŞLAR

Virüs tespit edilen 10 kişiden 2'sinin gemi Japonya'nın Kagoshima Limanı'nda durduğu sırada bir otobüs turuna katıldığı öğrenilirken, söz konusu kişilerin otobüste, gemide virüsün bulaştığı ilk kişi olduğu sanılan 80 yaşındaki Hong Konglu biri ile birlikte seyahat ettiği öğrenildi.

TESTLER SÜRÜYOR

Bugün kesinleşen virüs vakaları dışında yetkililer, ateş ve öksürük belirtisi gösteren 120 kişi ile Hong Kong'da gemiden inen yolcu ile temas kurdukları değerlendirilen 153 kişiden virüs testleri için örneklerler alındığını duyurdu.

BAŞBAKAN ABE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, gemideki 10 kişide virüs saptanması nedeniyle, 14 günlük kuluçka süresini göz önüne alarak diğer yolculardan bir süre daha gemide kalmalarını isteyeceklerini açıkladı. Abe, enfekte olduğu belirlenen 10 hastanın ise sağlık kuruluşlarına yönlendirileceğini söyledi.

ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Daha önce Japonya'nın Okinawa Adası ile Kagoshima eyaletinin yanı sıra Vietnam, Hong Kong ve Tayvan'a uğradığı belirtilen yolcu gemisinden Hong Kong'da inen bir kişide korona virüsü tespit edilmesi, Japonya'daki otoriteleri harekete geçirmiş, gerekli sağlık muayeneleri ve virüs testleri için gemi Yokohama Limanı'nda karantinaya alınmıştı. İlk olarak içinde 3 bin 500 kişi bulunduğu belirtilen gemide daha sonra yaklaşık 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtıc

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor

Büyük savaşın hazırlığı mı? 37 bin asker Rus sınırına dayanıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.