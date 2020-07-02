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Dünya

Japonya'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100'ü aştı. Japonya genelinde vaka sayısı 19 bin 730'a, can kaybı da 990'a yükseldi.

IHA02 Temmuz 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:16
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25 Mayıs’ta korona virüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona erdiği Japonya’da başkent Tokyo’da bugün rekor sayıda vaka kaydedildi. Ülkenin OHAL altında olduğu 2 Mayıs’ta belirlenen 154 enfeksiyondan bu yana başkentteki vaka sayısı ilk kez 100’ü aştı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre bugün 107’si Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde 122 Covid-19 vakası tespit edildi. Son gelişmelerle birlikte Japonya’daki toplam vaka sayısı 19 bin 730’a çıkmış oldu. Toplam bilançoya havaalanı karantinalarında belirlenen ve daha önce karantinaya alınan yolcu gemisinde kayda geçen vakaların da dahil olduğu bildirildi.

ÖLÜ SAYISI BİNE YAKLAŞTI

Japonya’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 990’a yükseldiği açıklandı. 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından yaşamını yitiren 13 kişinin toplam sayıya dahil olduğu vurgulandı.

“YENİ OHAL’E GEREK YOK"

Vaka sayısında son günlerde gözlenen artış Japon toplumunda kaygıya neden olurken, yeni bir OHAL’in gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise hükümetin durumu dikkatle izlediğini belirterek "Şu an için acil ikinci OHAL ilanını gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

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