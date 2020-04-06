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Dünya

Japonya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 104 oldu

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104, vaka sayısı ise 4 bin 570 olduğu bildirildi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 07:16 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 07:16
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Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından ülkedeki Kovid-19 salgınına dair son bilgiler paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı toplamda 104'e çıktı.

Başkent Tokyo'da bir gündeki vaka sayısı 143 olurken, ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 570 olarak gerçekleşti.

Yerel idarelerdeki toplam vaka sayıları Tokyo metropolünde bin 33, Osaka'da 408, Kanagawa'da 265, Çiba'da 260, Aiçi'de 228, Hyogo'da 203.

Ulusal hükumette Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi, başlıca kentlerdeki yükselen vaka sayılarının yakından takip edildiğini söyledi.

Nişimura, gerekli görüldüğü halde Japonya'da Başbakan Abe Şinzo hükümetinin olağanüstü hal ilan edilmesini gündeme getireceğini de dile getirdi.

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