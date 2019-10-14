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Japonya’da önce deprem sonra tayfun

Japonya beklenen Hagibis Tayfunu’nun etkisine girdi.

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Karaya ulaşan ve son 60 yılın en şiddetlisi diye nitelenen Hagibis Tayfunu nedeniyle 6 vilayette acil durum ilan edildi. Tayfun karaya ulaşmadan önce 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şiddetli rüzgar ve yağışla Japonya’yı vuran tayfun nedeniyle, Tokyo ile Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edildi. Tayfunun etkili olduğu Chiba, Fukuşima, Mie ve Miyagi şehirlerinde beklenen aşırı yağış nedeniyle en az 3 milyon kişinin tahliyesi tavsiye edildi. Tayfun karaya ulaşmadan hemen önce, 5,3 büyüklüğünde bir de deprem meydana geldi. Depremin Chiba kıyısının 55 kilometre açığında meydana geldiğini açıkladı. 

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