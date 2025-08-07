İSTANBUL 30°C / 24°C
Dünya

Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü

Japonya'da F-2A tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştü. Kendini fırlatan pilot, kazadan sağ kurtuldu.

IHA7 Ağustos 2025 Perşembe 10:56
ABONE OL

Japonya'da korkutan bir askeri havacılık kazası meydana geldi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) yapılan açıklamada, F-2A tipi bir savaş uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada Ibaraki eyaleti açıklarında düştüğü bildirildi. Saat 12.34'te meydana gelen kazada uçakta bulunan tek pilotun kendini fırlatmayı başardığı ve UH-60J tipi helikopterle sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Düşen uçağın Ibaraki eyaletindeki Hyakuri Hava Üssü'ne bağlı olduğu açıklandı. Kaza nedeniyle bölgedeki deniz taşıtlarında herhangi bir hasar meydana gelmediği, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

