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Dünya

Japonya'da tarifeli uçağa bomba ihbarı

Tokyo'dan Fukuoka'ya giden tarifeli uçak, bomba ihbarı üzerine acil iniş gerçekleştirdi.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Japonya'da tarifeli uçağa bomba ihbarı
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Devlet Televizyonu NHK'ye göre, düşük bütçeli "Jetstar Japan Co." firmasına ait Tokyo'dan güneybatıdaki Fukuoka'ya giden uçağa ilişkin bomba ihbarında bulunuldu.

Tokyo'daki Narita Havalimanı Enformasyon Merkezi'ne ulaşan uluslararası bir telefon görüşmesinde "Jetstar 501 sefer nolu uçağa bomba yerleştirildiği" öne sürüldü.

Almanya'dan arayan ve İngilizce konuşan kişi, "uçağın kargo bölümüne 100 kilogramlık plastik patlayıcı bıraktığını, yönetici ile görüşmemesi halinde bunu patlatacağını" iddia etti.

Japon firma açıklamasına göre tarifeli uçak, gelen uyarı sonrası, yerel saatle 07.41'de Aiçi eyaletindeki Chubu Uluslararası Havalimanına acil iniş yaptı.

Kyodo ajansına göre acil iniş sonrası, ikisi bebek toplam 136 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu uçak, başarılı bir şekilde tahliye edildi.

Şişme kaydıraklar kullanılarak tahliye edilen yolcular ve mürettebat, otobüslerle havalimanı terminaline taşındı.

Uçak yakınlarına çok sayıda itfaiye ve ambulans konuşlandırıldı.

Havalimanı yetkililerine göre yerel polis, uçaktaki bomba tehdidinin kaynağını araştırmayı sürdürüyor.

Olay sonrası Chubu Uluslararası Havalimanında iniş ve kalkış seferleri geçici olarak durduruldu.

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