Japonya'da ''yemek tattıran televizyon ekranı prototipi'' geliştirildi

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:06

Meiji Üniversitesinden Prof. Miyaşita Homei, farklı yemek tatlarının deneyimlenmesini sağlayacak "Taste the TV" (TTTV) cihazını üretti.

Miyaşita, Kovid-19 salgının sürdüğü dönemde böylesi bir teknolojinin insanların, dış dünyayla etkileşimini kolaylaştıracağını söyledi.

TTTV prototipini 2020'de geliştirdiğini anlatan Miyaşita, cihazın ticari versiyonunun 100 bin yene (875 dolar) mal olabileceğini ifade etti.

Öğrencileriyle cihazın üzerinde çalıştığını belirten Miyaşita, "Amaç, insanlara evdeyken bile dünyanın başka bir yerindeki restoranda yemek yeme tecrübesi edindirmek." dedi.

- 10 FARKLI AROMA KUTUSU İÇERİYOR

Cihaz, önceden belirlenen bir yiyeceğin tadını püskürtme yoluyla türetecek 10 farklı aroma kutusu içeriyor.

Sipariş sonrası hijyenik bir filme sarılan tat numunesi, müşterinin deneyimlemesi için düz TV ekranına gelerek dönmeye başlıyor.

Tanıtım için cihazın başına geçen üniversite öğrencisi Hou Yuki, TV ekranına çikolata tatmak istediğini söyledi.

Siparişin, otomatik bir ses tarafından tekrar edilmesi sonrası tat jetleri, numuneyi plastik bir tabakaya püskürterek düz TV ekranına ulaştırdı.

TV ekranından tadım yapan Hou, "Sütlü çikolata tadı gibi. Çikolata sosu kıvamında." değerlendirmesinde bulundu.