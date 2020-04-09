İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6514
  • EURO
    7,2829
  • ALTIN
    360.139
  • BIST100
    95304.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'da yeni koronavirüs ölümleri: 119'a yükseldi
Dünya

Japonya'da yeni koronavirüs ölümleri: 119'a yükseldi

Japonya genelinde bugün belirlenen 525 yeni korona virüsü vakası, ülkedeki toplam vaka sayısını 6 bin 209'a yükseltti. 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı da 119'a çıktı.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 16:53
ABONE OL

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü pandemisi nedeniyle OHAL ilan edilen Japonya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün boyunca ülke genelinde belirlenen 525 yeni vaka, Japonya’daki toplam korona virüsü vakalarının sayısını 6 bin 209’a yükseltti. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, farklı eyaletlerden 5 bin 497 kişi korona virüsüne yakalandı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Öte yandan, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Japonya’da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 119’a ulaştı. Karantina gemisinin yolcuları arasından virüse yenik düşen 11 kişi dışında, Japonya genelinde 108 kişinin korona virüsünden öldüğü bildirildi.

İYİLEŞENLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Korona virüsüne yakalandıktan sonra tedaviye cevap veren ve bulundukları sağlık kurumlarından taburcu edilenlerin sayısı da bin 323’e yükseldi. Ülke genelinde 117 hastanın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Halk TV'de koronavirüs hastaları için skandal sözler: Öldürürdüm

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor
Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor

Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.