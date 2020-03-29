Japonya'da yeni korona virüs rekoru: Bir günde 200 vaka

IHA 29 Mart 2020 Pazar 09:06 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:06

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsün Japonya’daki yayılışı durdurulamıyor. Hükümetin vatandaşlara ’evde kalın’ çağrısı yapmasının hemen ardından, dün ülkede rekor sayıda vaka tespit edildi. Japonya genelindeki 200 kişide korona virüse rastlandığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, sayının şimdiye dek aynı gün içinde karşılaşılan en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı. Bu gelişme ülkedeki vaka sayısını 2 bin 438’e taşırken, toplam vakaların 712’sini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatının oluşturduğu ifade edildi.

Ölü sayısı 65’e yükseldi

Dünden bu yana 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı da 65’e ulaştı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 55 can kaybı bildirildi.

İyileşenlerin sayısı bine yaklaştı

Korona virüs tedavisi gören 56 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek 975 hastanın iyileşerek tedavi gördükleri, sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.