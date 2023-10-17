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Dünya

Japonya'dan Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım

Japonya hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi amacıyla bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacağını bildirdi.

AA17 Ekim 2023 Salı 13:48 - Güncelleme:
Japonya'dan Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım
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Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas güçlerinin, İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını söyledi.

Bölgedeki çatışmaları yakından izlediklerini belirten Kamikawa, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi için bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacaklarını belirtti.

Japon Bakan, "Gıda, su, tıbbi ve sağlık hizmetleri gibi gerekli yardımların masum sivillere ve Filistinli mültecilere ulaşması için diplomatik çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

HÜKÜMET, İSRAİL'DEKİ JAPON VATANDAŞLARI BU HAFTA İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEK

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamikawa'nın krizin başladığı günden beri İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Japonya hükümetinin, İsrail-Filistin krizinin çözülmesine katkı sunulması amacıyla Japonya Orta Doğu Barışı Özel Temsilcisi Büyükelçi Uemura Tsukasa'yı bölgeye gönderme kararı aldığı ifade edildi.

Büyükelçi Uemura'nın 22 Ekim'e kadar sürecek ziyaretinde Mısır, Ürdün ve Katar'da üst düzey yetkililerle bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Murai Hideaki, hükümetin, İsrail'deki Japon vatandaşlarının, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine ait uçakla bu hafta içinde tahliye etmeyi planladığını söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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