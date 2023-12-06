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Dünya

Japonya'dan Gazze'ye insani yardım mesajı: Çabamız sürüyor

Japonya hükümeti, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir ortam için ülkesinin çaba gösterdiğini bildirdi.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 02:37 - Güncelleme:
Japonya'dan Gazze'ye insani yardım mesajı: Çabamız sürüyor
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Japonya hükümetinin, Orta Doğu'daki krizin yatıştırılmasına yönelik son dönem çabalarına değindi.

Bakan Kamikava, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) marjında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştüğünü belirtti.

Kamikava, görüşmede Kişida'nın, Gazze Şeridi'nde gerilimin en kısa sürede yatıştırılması ile bölgeye yönelik malzeme ikmallerinin artırılmasının, insani durumun iyileştirilmesi açısından hayati önem taşıdığını ilettiğini bildirdi.

Krizin çözümüne katkı sunmak amacıyla Filistin, İsrail ve Ürdün'e düzenlediği gezileri hatırlatan Kamikava, "Japonya, insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir ortam oluşturulması için çaba göstermeyi sürdürüyor" diye konuştu.

Ülkesinin olası ateşkes çağrısıyla ilgili Kamikava, "Gelecekteki eğilimler önceden tahmin edilemez. (Krizin) karmaşık arka plan koşulları göz önüne alındığında 'ateşkes sağlanana kadar' sonuçları birer birer toplamayı sürdürmek gerekiyor" dedi.

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