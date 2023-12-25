İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2023 Pazartesi / 13 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3198
  • EURO
    32,3938
  • ALTIN
    1931.86
  • BIST100
    7410.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya'dan sert PKK çıkışı: Terör örgütünü ve eylemlerini kınıyoruz ve kınayacağız
Dünya

Japonya'dan sert PKK çıkışı: Terör örgütünü ve eylemlerini kınıyoruz ve kınayacağız

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı (PSIA) Kôançôsaçô Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı, ülkesinin PKK'yı terör örgütü olarak tanımasına yönelik politikasında değişiklik olmadığını belirterek, 'PKK'yı ve eylemlerini kınıyoruz, şimdiye kadar kınadık ve bundan sonra da kınayacağız, bunu vurgulamak istiyorum.' dedi.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
Japonya'dan sert PKK çıkışı: Terör örgütünü ve eylemlerini kınıyoruz ve kınayacağız
ABONE OL

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesinde PSIA Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı, AA muhabirine, ismini paylaşmadan "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023" raporunda terör örgütü PKK'ya ilk etapta yer verilmemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, terör örgütü PKK'nın ülkesinde "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023" raporunda yer almamasının hata olduğunu ve bu yanlıştan geri dönüldüğünü söyledi.

PKK'nın terör örgütü listesinde yer almamasının yanlış anlaşılmaya yol açtığını kabul ettiklerini kaydeden yetkili, "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023, bir nevi yanlış anlaşılmaya yol açtı. Yanlış anlaşılmaya yol açan kısımlar bulundu, bunları sildik, kaldırdık." dedi.

Rapora, terör örgütü PKK'ya ilişkin, "Bu konu hakkında Uluslararası Terörizm Görünümü 2022'ye müracaat ediniz." şeklinde bilgilendirme eklediklerini vurgulayan yetkili, internet sitesini de güncellediklerini belirtti.

"PKK'YI VE EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

Yetkili, Japonya'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanımasına yönelik şimdiye kadar sürdürdüğü politikada değişiklik olmadığını vurgulayarak, "(Bu konuda) Japonya'nın politikasının aynı şekilde devam ettiğinin ve bu konuda ufak da olsa bir değişiklik olmadığının anlaşılmasını arzu ediyoruz. PKK'yı ve eylemlerini kınıyoruz, şimdiye kadar kınadık ve bundan sonra da kınayacağız, bunu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA'ya demeç vererek Japonya'nın bu konudaki pozisyonunu uluslararası kamuoyuna duyurmayı hedeflediklerini kaydeden yetkili, PSIA'nın internet sitesinde Uluslararası Terörizm Görünümü'nün açıklandığı bölümde ve oradaki notlarda daha fazla detaya erişilebileceğini belirtti.

Türkiye-Japonya ilişkilerinin, 1890'da Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin manevi mirası üzerine inşa edildiğini anımsatan yetkili, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2024 yılında 100. yılına erişmesinden heyecan duyduklarını söyledi.

PSIA'NIN RAPORUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA VER VERİLMEMİŞTİ

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA kuruluşunun güncellediği "Uluslararası Terörizm Görünümü 2023" raporunda Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri listesi ile Genel Eğilimler Grafiği'nde terör örgütü PKK'ya yer verilmemişti.

El-Kaide, Boko Haram, Eş-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin bulunduğu listede PKK'ya yer verilmemesi, kasım ayında Türk basınına yansımış ve Türk kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, PKK'nın PSIA'nın terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın eklendiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığının dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı" vurgulanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.