Japonya Başbakanı Abe, Trump'ı senato çoğunluğunu koruduğu için tebrik etti
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump’ı ara seçimlerde senato çoğunluğunu koruduğu için tebrik etti.
- İHA
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sabah 9.00 sularında gerçekleştiği belirtilen görüşmede, Japonya Başbakanı Abe’nin, ABD Başkanı Trump’a, ABD’de Salı günü gerçekleştirilen ara seçimlerde iyi bir mücadele verdiğini söylediği öğrenildi. Abe’nin, Trump’ı senato çoğunluğunu koruduğu için tebrik ettiği belirtildi.
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