26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7292
  • 6,3443
  • 272.777
  • 102692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya’dan yaşlı nüfus rekoru

Japonya’da 65 yaş üstü nüfus 35.88 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaştı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japonya’da hükümetin yaptığı anket, ülkedeki 65 yaş üstü nüfusun rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Yaşlı nüfusun 35.88 milyona ulaştığını belirleyen araştırmaya göre, 60 yaş üstü insan sayısı geçen yıla göre 320 bin artış gösterdi. Hükümet, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının ise yüzde 28,4 olarak tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu oranın, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı anlamında dünyadaki en yüksek oran olduğu kaydedilirken, Japonya'yı yüzde 23 ile İtalya ve yüzde 22,4 ile Portekiz'in izlediği belirtildi.
 
YAŞLI İŞGÜCÜNDE DE REKOR
 
Hükümet verilerine göre, yaşlı işçilerin sayısı da 8,62 milyon ile genel işgücünün yüzde 12,9'unu oluşturdu. Söz konusu oranın şimdiye dek kaydedilen en yüksek oran olduğu ifade edilirken, Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Japonya'daki yaşlı nüfus oranının 2040'ta yüzde 35,3 olacağını öngörüyor.
 

Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor
 

POPÜLER HABERLER

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA